Booba fait des dépenses folles dans le luxe, Bramsito choqué

Booba prêt à lâcher des montants astronomiques en shopping !

Le portefeuille de Bramsito n’était pas prêt à se retrouver à faire des boutiques en compagnie de Booba. Le chanteur de RnB vient de se confier sur sa rencontre avec Kopp lors du tournage du clip de leur morceau en commun Sale Mood paru en 2018.

Bramsito vient de présenter son nouvel album nommé « Enchanté », un projet de 15 titres avec plusieurs invités tel que SDM, Landy, RK ou encore Jok’Air. « L’album « Enchanté » est disponible partout merci pour toute la force que vous me donnez. Dans cet album j’ai voulu me présenter à vous avec sincérité et sans artifices. Merci à mon équipe et à tout les acteurs qui ont participé à réaliser ce projet et merci aux invités » a déclaré sur Instagram l’artiste d’origine congolaise à l’occasion de la parution de cet opus pour lequel il a aussi accordé une interview au média Rapelite dans laquelle il est revenu sur sa collaboration passée avec Booba.

Bramsito n’avait pas les moyens de dépenser autant !

Il y a 5 ans, Bramsito s’est offert un featuring avec Booba sur le single « Sale mood », le titre a connu un énorme succès avec 156 millions de visionnages pour le clip sur Youtube. Pour le tournage de la vidéo, le duo s’est retrouvé à Miami où réside le DUC, ce dernier n’était pas vraiment convaincu par les choix de la styliste et a invité à l’époque son compère à faire les magasins sauf que les deux artistes n’avaient pas vraiment le même budget pour faire des achats.

« Il me dit : “Vas-y, viens, on va acheter des lunettes. On va dans un magasin de lunettes, et moi j’ai la notion de l’oseille, je regarde des lunettes à 100 €, je fais attention. » décrit-il tout d’abord sur une paire de lunette qu’il est prêt à prendre mais B2O ne valide pas cet achat.

Une connexion devenue un classique

Bramsito n’a en effet pas du tout la même notion à l’argent que son ami et cela se fait tout de suite ressentir. « Il dit à mon reuf : “Mais il va où lui ?”. Il me dit : “Prends celles-là”. Je vois que ce sont des lunettes Cartier. Il me dit : “Ben ouais tu es là tu dis : ‘Je suis en lunettes Cartier’, mais au final tu n’es pas prêt », une référence à ses paroles dans le morceau « Sale Modd », « J’suis en lunette Cartier (posé dans le quartier), t’attends que j’te rappelle ». Au montant de 3 000 € euros la paire, le chanteur de RnB ne peux pas se payer les lunettes mais Booba le fait à sa place avant de l’emmener dans une boutique Versace, « Il me prend la paire. Puis il me dit : “Prends celle-là”. On se prend deux lunettes, et lui aussi se prend des lunettes, et après il me dit : “Viens on va chez Versace” ».

« C’est cardio » a ajouté Bramsito pour conclure sur cette anecdote de sa séance de shopping avec Booba qui l’a visiblement marqué mais leur a permis d’enregistrer un classique comme il le dit, « Il m’a fait confiance, et aujourd’hui c’est un gros classique « .