ZKR en clash avec Kerchak ? Il réagit très franchement

En début d’année, ZKR a tenu une déclaration critique envers les rappeurs qui font de la « Jersey ». Un genre musical qu’il n’apprécie pas vraiment et que maitrise particulièrement Kerchak en France avec ses titres, de quoi faire circuler des rumeurs d’un conflit entre eux. L’interprète de la série de « Freestyle 5min » a fait une mise au point sur le sujet.

C’est lors de la promotion de la réédition de son album « Caméléon » que ZKR a confié au média Ptit Délire TV dans l’émission La Graillance son avis sur la Jersey questionné par le journaliste. « Ce n’est pas ma came. Mon cerveau, il arrive pas à lire la prod en fait. Est-ce que tu peux écouter un album de Jersey ? Je ne suis pas sûr hein. Enfin, je suis même sûr que non. Boum boum boum. Bah ouais mon frère, prends de la coke et de la md, ça y est frère. Bah ouais, c’est la vérité, non ? », a-t-il déclaré.

« Si j’ai un problème avec untel, son nom ressort direct »

Pas fan de ce courant musical, ZKR s’est expliqué sur ses propos et la rumeur d’un clash avec Kerchak pour faire taire les détracteurs. « Kerchak j’ai eu une discussion avec lui, parce que je sais que c’est son truc à lui (La jersey). Je l’ai vu, il était là dans son coin, ça se voyait qu’il m’en voulait un peu et qu’il ne voulait pas me parler. », a-t-il décrit sur sa rencontre en face à face avec le rappeur masqué originaire de Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine.

« Moi, je suis direct allé le voir et je lui ai dit ‘wesh, tu m’en veux ou quoi pour ce que j’ai dit sur la jersey’ et après, je lui ai expliqué… Moi, frère, si j’ai un problème avec un tel, son nom ressort direct, je n’ai aucun souci » a ensuite raconté ZKR pour mettre un terme à une éventuelle embrouille entre eux et révéler qu’il n’y a aucun problème avec Kerchak.

