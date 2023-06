Sans faire exprès, Squeezie déniche le tube de l’été

Squeezie vous présente son hit de l’été ! Le Youtubeur a découvert de façon inattendue le morceau “Je serai le président de tous les Français” de Malto Musique avec une phrase de l’ancien président de la république Jacques Chirac. L’extrait du titre fait le buzz sur TikTok et a même réussi à se placer dans le Top 200 en France sur la plateforme de streaming Spotify.

À l’occasion d’un live sur le jeu vidéo Only Up, il y a quelques jours, Squeezie se fait surprendre par une musique et reste sans voix à son écoute avant d’être mort de rire, cette chanson, c’est “Tous les Français”. Ce vieux morceau explose sur les plateformes après être devenu populaire grace à TikTok, il s’agit d’un remix de Malto Musique paru en 2016 qui a rendu dingue le streameur.

“Si le titre original de cette fantaisie exotique est “A tous les Français” c’est sous le titre “Le président de tous les Français” qu’il est connu du public. Les Brésiliens en frémissent encore.”, mentionne la légende du single sur Youtube qui reprend les paroles d’un discours légendaire en 1995 donné par Jacques Chirac après avoir été nommé président de la république.

Des internautes sont même allés jusqu’à faire des remixes dont les vidéos sont devenues virales sur TikTok et font fureur sur l’application mobile grâce à la séquence de Squeezie en train de découvrir cette chanson qu’il a apprécié en reprenant le refrain dans le rythme “de tous les Français” et de commenter, “Ce n’est pas désagréable, cette musique“.