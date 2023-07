Quand Fianso prend la parole, c’est très fort !

En marge de son actualité musicale du moment avec la sortie du nouveau volet de sa série de freestyles “JeSuisPasséChezSo“, Sofiane est sorti du silence sur le scandale de la mort du jeune Nahel à Nanterre, abattu par un policier. Fianso n’avait pas réagi dans un premier temps à ce drame et vient de s’expliquer pour apporter son soutien à la famille endeuillée.

Les réactions se succèdent depuis le drame ce mardi, notamment de la part des rappeurs français qui se sont mobilisés lors de la marche blanche en hommage à Nahel, mais Fianso n’avait pas encore fait de commentaire publiquement sur cet incident, à l’inverse de nombreux de ses confrères. Après la parution de son dernier clip “JeSuisPasséChezSo2023” ayant dépassé le million de vues en deux jours sur Youtube et son freestyle à Skyrock dans le Planète Rap de Heuss L’Enfoiré, Sofiane a enfin pris la parole sur ses réseaux pour s’exprimer sur cette tragédie.

Sofiane recadre les médias

“Je ne pouvais pas être là à Nanterre, mais c’est une belle initiative. J’espère pouvoir faire partie des suivantes” déclare Fianso au début de sa vidéo pour déplorer le fait ne pas avoir pu être disponible pour se déplacer à Nanterre lors de la marche blanche en assurant être présent à la prochaine. “Mes premiers mots, ils seront pour la famille” commente-t-il également pour soutenir les proches de Nahel.

Le rappeur du 93 précise avoir été contacté par la presse pour s’exprimer sur cette affaire dans les médias, mais qu’il ne le fera pas et ne va répondre à aucune sollicitation des journalistes. “Tous les journalistes, les politiques qui m’envoient des messages, oubliez-moi, je ne vais jamais vous servir la soupe. Je ne viendrai pas dans vos médias pour faire des appels au calme” affirme-t-il.

Sofiane conclut en rappelant que même s’il ne l’affiche sur les réseaux, il poursuit la lutte et dédicace tous ceux qui le font dans l’ombre le relayer sur Internet, “J’ai été de tous ces combats et je vous rassure, on n’est pas débranché“.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rapunchline (@rapunchline)