Ninho pas prêt pour le feat avec Rohff qui lui adresse un message

Le message de Rohff à Ninho

Dans des échanges avec ses fans, Rohff s’est confié sur la préparation de son prochain projet FITNA et a répondu aux questions des internautes pour faire monter la pression avec l’annonce de la date officielle de parution de cet album. À cette occasion, le Padre du Rap Game s’est brièvement exprimé sur la possibilité de collaboration avec Ninho.

Ninho et Rohff font l’actualité en ce moment, l’un avec la sortie de son dernier projet N.I et l’autre pour sa mobilisation dans l’affaire Nahel. Avant ce drame que certains internautes ont suggéré que N.I a prédit avec son clip “25G”. Housni a de son côté commencé la promotion de son nouvel opus avec le premier single sur lequel il a invité Big Ali, dont le clip a franchi le million de vues sur Youtube. Lors d’une discussion avec ses fans sur Instagram, il s’est exprimé sur cet album ainsi que sur d’éventuelles autres collaborations à venir.

Housni soutient N.I

Rohff a annoncé que la chanson “Fitna”, éponyme de l’album, sera un morceau fleuve de plus de neuf minutes. “On veut du texte comme à l’ancienne, on veut que tu nous choques avec tes paroles” a questionné un fan, le rappeur a répondu : “Souviens-toi de cette réponse : le morceau s’appelle ‘Fitna’ ! Durée 9min40, préparez-vous“. Il a ensuite révélé que son prochain featuring comorien sera avec la Diva Samra, en précisant qu’il y a beaucoup de talents aux Comores. “Après Kassav, on doit dire qu’il est le digne représentant de la musique caribéenne aujourd’hui. Force” a-t-il ensuite déclaré au sujet de Kalash avant de parler de Ninho.

“Quand un featuring avec Ninho ?”, interroge par la suite un fan à Rohff, qui réagit, “Quand il sera prêt. Force“. Housni ouvre donc la porte à une connexion avec Ninho tout en lui apportant son soutien.

Reste à savoir, désormais, si N.I est partant pour une telle connexion sachant qu’il est habitué à enchaîner les collaborations avec des rappeurs français, comme dernièrement avec Naps, Gazo, Gaulois, Sadek ou encore Werenoi.