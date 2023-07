Ninho a-t-il prédit la mort de Nahel ? La folle théorie

L’incroyable théorie sur le lien entre Ninho et Nahel !

Alors que Ninho cartonne avec son nouvel album “N.I” qui aura le droit à une nouvelle version avec plusieurs titres inédits s’ajoutant à la tracklist initiale du projet, le rappeur français se retrouve lié, bien malgré lui, au décès tragique du jeune Nahel en raison de son clip “25 G” suite à une surprenante théorie ayant pris de l’ampleur sur Twitter.

Avant la sortie de son dernier opus, Ninho assure la promotion avec un premier single nommé “25 G” dont il met en ligne le clip. La vidéo cumule plus de 4,2 millions de visionnages en trois semaines et a interpellé certains de ses fans suite à la mort de Nahel, tué par un agent des forces de l’ordre à Nanterre. Selon des internautes, Ninho aurait prédit le décès du jeune homme avec cette vidéo parue deux semaines avant le drame. La thèse prend de plus en plus d’ampleur auprès de certains complotistes.

Les internautes s’interrogent sur d’éventuels liens entre différentes séquences du clip de Ninho, notamment une voiture jaune, de la même couleur que celle conduite par Nahel au moment de l’incident, une référence à la chaîne de fast-food McDonald’s où la victime devait se rendre avant d’être abattue, des références à un enterrement, ou encore à des émeutes dans les banlieues. Ces étranges coïncidences sont énumérées par des Twittos qui se sont étonnés des rapprochements entre les deux événements.

Des similitudes étranges entre le clip et la mort de l’ado !

“C’est une dinguerie, à croire que tout était prévu ! Lamborghini urus jaune de 666 chevaux, le mcdo, bavure, émeutes”, “Il y a trop de similitudes à mon goût et le mec a sauté quelques secondes après” peut-on lire sur Twitter ou encore “Clip de Ninho 25G 3 semaines avant le scénario Nahel. Les anti-complot comment vous l’expliquez encore cette preuve-là ?!” dans un tweet visionné près de 3 millions de fois sur le réseau social regroupant les liens entre le clip et la mort de Nahel.

“Est-ce que c’est Ninho qui a prédit les événements à venir parce qu’il a des capacités de médium ou bien est-ce que les événements liés à Nahel ont été en fait prémédités et créés de toutes pièces depuis le début ?” questionne une vidéaste sur cette folle théorie soutenue par le YouTubeur Melka, “Je n’ai pas analysé le clip davantage parce que je suis sûre qu’en termes de symbolique, j’aurais pu trouver masses de choses. Mais, ce que je viens de vous montrer devrait vous pousser au questionnement, mes amis”.

Dans les commentaires du clip sur Youtube les réactions les plus populaires vont dans le même sens. “Je suis content, je vois que dans les commentaires bcp d’âmes ont compris ce que ce clip signifiait. ripNAhel clip prémonitoire”, “Quand je pense qu’on censure les lanceurs d’alerte en les traitant de complotistes MDR”, “Incroyable. Cette histoire wallah … Comme si c’était prévu” peut-on lire.

Ninho de son côté n’a pas réagi à cette théorie.

En lien : Ninho donne la meilleure des réponses au refus d’un feat de Booba

Clip de Ninho 25G 3 semaines avant le scénario #Nahel #emeutes 💥💥💥 👇 les anti complot comment vous l’expliquez encore cette preuve la ?! 🔥🚨 pic.twitter.com/ZVgt23reKp — AlexNoMatrixé (@AlexSofamous) July 3, 2023

C’est une dinguerie , à croire que tout était prévue ! Lamborghini urus jaune de 666 chevaux , le mcdo , bavure , émeutes… #ninho #nahel #emeutes #nanterre pic.twitter.com/kCzUjkbPJ5 — Lekso (@Lekso941) July 3, 2023