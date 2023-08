Booba se moque du look de Kanye West, pieds nus en Italie

Booba n’a pas raté Kanye West qui se fait ridiculiser pour ses frasques en Italie qui font de plus en plus polémique face à son attitude avec sa compagne. Le couple provoque l’indignation des Italiens et les styles vestimentaires du rappeur américain n’ont pas échappé à B2O qui s’en est amusé comme des nombreux internautes.

Pour son séjour en Europe, en Italie, l’ex-mari de Kim Kardashian a désormais opté pour des promenades pieds nus. Booba, qui reste toujours à l’actualité générale, ne laisse aucun sujet passer sans le commenter. Le rappeur français exilé à Miami n’a pas raté l’occasion de s’exprimer sur l’évolution du style vestimentaire de Kanye West qu’il avait déjà fustigé par le passé sans mâcher ses mots.

Kanye West sans chaussures en public, Booba en rigole !

Booba a encore fait preuve d’un certain sens de l’humour amusant sur Twitter avec cette fois-ci Kanye West en victime. Le DUC de Boulogne est relayé sur Twitter une image de Ye devenue virale sur la toile dans laquelle il apparait en train de marcher dans les rues italiennes, sans chaussures aux pieds. Il semble avoir décidé de se débarrasser de ses chaussures pour ses sorties publiques, choisissant de rester en contact direct avec le sol lorsqu’il marche, de quoi surprendre.

Comme souvent, Kopp a commenté la photo avec une pointe d’ironie, en demandant le nom de la paire de chaussures portée par Ye de façon sarcastique, puisque l’homme ne portait pas de chaussures avec le message : “Comment s’appelle cette paire de Yeezy ?“, en référence à la célèbre paire de chaussure conçue par Adidas en collaboration avec Kanye West dont la vente vient d’être relancée par la marque aux trois bandes alors que leur partenariat avait pris fin temporairement suite aux propos controversés envers la communauté juive du rappeur.

Ces derniers jours, Kanye West fait couler beaucoup d’encre avec son en séjour en Italie. Les tenues de sa femme, Bianca Cesori, ont notamment fait scandale, des habitants locaux se sont plaints de son look exhibitionniste, mais ce n’est pas tout, ils ont été aperçus lors d’une balade en bateau à Venise en train de partager un moment un peu trop intime à la vue du public.