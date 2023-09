Booba se moque de Poupette Kenza, « Ca nage fort dans la… »

Poupette Kenza est constamment au cœur de l’attention, notamment celle de Booba. Après les récentes controverses impliquant sa fille, le Boss du Rap Game continue de cibler l’influenceuse et lui adresse de nouvelles critiques avec beaucoup d’humour, fidèle à lui-même en se mettant en scène dans une piscine afin de faire passer un message.

Depuis le début des attaques de Booba contre Poupette, celle-ci se retrouve chaque semaine liée à de nouvelles polémiques. Entre les allégations de maltraitance envers son fils, les spéculations sur le détournement de fonds destinés à un orphelinat marocain, ou encore l’amende conséquente qu’elle doit régler suite à une promotion de produits prohibée, rien ne lui est épargné en ce moment. Suite à l’annonce de son divorce avec Allan, l’influenceuse a été au cœur d’un scandale lié à une vidéo dans laquelle elle modifie sa voix pour faire croire que sa fille évoque des sujets intimes concernant son père. Cette initiative a provoqué la colère de B2O, qui n’a pas hésité à la remettre ouvertement en place.

Booba ne lâche plus Poupette Kenza et lui faire vivre un véritable enfer !

Toutes ces controverses ont inévitablement eu des répercussions sur la réputation de Poupette. Son image publique est aujourd’hui entachée, et sa crédibilité en tant qu’influenceuse est remise en question. Ces événements ont suscité de vives réactions de la part de la communauté en ligne, ainsi que des conséquences juridiques sérieuses. « Poupette, tu es un démon, tu es horrible, tu es moche, tu es vilaine, tes gencives, c’est une dinguerie, tu es dégueulasse, tu dégoûtes, on a vu le s*** de tes enfants. Vous utilisez la religion. », a dernièrement commenté Booba contre la jeune femme avant de la menacer ainsi que Dylan Thiry, « Dylan t’en a plus pour longtemps, Alan toi quand je te vois, j’ai envie de te mettre des grandes tartes. ».

Booba a ensuite promis à sa communauté que s’il arrive avec leur aide à faire supprimer le compte Snapchat de Poupette qu’il sort un inédit intitulé « Sport Billy » pour fêter l’événement avant d’enchainer en s’afficher à de nager dans une piscine avec le commentaire, « Je suis dans la schnek à Poupette, je fais des longueurs. Wesh petite p***, wesh Allan… Poupette ouf ! Ça nage fort dans la schnek à Poupette ».

« Eh non Poupette, j’avais mon caleçon Freegun, tu t’en doutes bien. Ça va bien se passer pour vous, tu n’inquiètes pas » ajoute B2O dans un autre tweet en réponse aux critiques de Poupette qui l’accuse de se filmer dans son bain avec sa fille pour se justifier de ne pas être tout nu dans la vidéo en question.