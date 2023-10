Incroyable ! Cette sénatrice exige le retrait du Ballon d’Or de Benzema

Même exilé en Arabie Saoudite depuis son départ du Real Madrid et couronné du titre de meilleur joueur en 2022 avec son Ballon d’Or, Karim Benzema fait toujours débat en France et vient de s’attirer les critiques de Gérald Darmanin et Valérie Boyer.

Benzema injustement la cible de certains médias et politiques français ?

Ce mercredi, Benzema s’est retrouvé en Top Tweet France suite à une déclaration qu’il a postée en réaction au conflit israélo-palestinien, « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants ». Le journaliste Daniel Riolo a commencé à attaquer le joueur d’Al-Ittihad en lui reprochant de faire passer un message « éminemment politique » et de « choisir son camp », sauf que l’affaire ne s’est pas arrêtée là. Le ministre de l’Intérieur a suivi en allant jusqu’à affirmer que KB9 est lié à l’organisation transnationale islamique, les Frères Musulmans.

« Depuis plusieurs années, nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l’idéologie frériste consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le sport », s’est justifié un correspondant de Gérald Darmanin à la presse, et précise que la prise de position de Benzema constitue « un signal particulièrement flou de la part d’un sportif bénéficiant d’une telle audience ».

Valérie Boyer en a ensuite ajouté une couche sur cette affaire et demande des sanctions de l’État français à l’encontre de Benzema. La sénatrice LR est allée jusqu’à exiger une déchéance de la nationalité française pour KB9 et que son Ballon d’Or lui soit retiré, « si, comme l’affirme le Ministre de l’Intérieur, Karim Benzema est ‘en lien avec les Frères musulmans’ » déclare-t-elle, et accuse l’attaquant français de trahir son pays si l’affirmation de Darmanin se révèle exacte.