PSG – AC Milan en streaming live direct

PSG – AC Milan, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur Canal Plus. Ce soir à partir de 21h au Parc des Princes, c’est le troisième match des poules de la Ligue des Champions saison 2023/2024 pour Paris. Le club parisien occupe la seconde place du groupe avec 3 points (une victoire face à Dortmund et une défaite face à Newcastle) et va devoir se relancer après la lourde défaite (1-4) face aux Anglais.

Le Paris Saint-Germain n’aura pas le droit à l’erreur ce mercredi soir face à l’AC Milan, demi-finaliste de l’épreuve la saison passée et qui compte dans ses rangs plusieurs Français, Mike Maignan, Theo Hernandez, Pierre Kalulu, Yacine Adli et le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Olivier Giroud. Actuellement troisième du championnat de France à deux points du leader monégasque, l’équipe entrainée par Luis Enrique va tenter de confirmer sa bonne en cours en Ligue 1 avec deux victoires consécutives en Ligue des Champions et avec Kylian Mbappé sur le front de l’attaque qui enchaine les buts depuis le début de la saison.

La composition probable de l’équipe du PSG en 4-3-3 : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Ramos ou Kolo Muani, Mbappé. La composition probable de l’AC Milan en 4-3-3 : Maignan – Kalulu, Thiaw, Tomori, T.Hernandez – Musah, Adli ou Krunic, Reijnders – Pulisic, Giroud, Leao.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est l’unique diffuseur légal du match PSG vs AC Milan en streaming et en haute définition en France.