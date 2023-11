Naza sur le remix du phénomène « Skeu Skeu »

Découvrez du clip du remix du single avec Naza. Le phénomène « Skeu skeu » avait touché toute la France et bien d’autres pays, avec les trois artistes et amis d’enfance : Jogga, Wilsko et 7ia (le deuxième single de leurs carrières pour les 3).

Un buzz toutes générations confondues, des bébés, des jeunes enfants jusqu’à des adultes de 80 ans s’amusent sur le son et font la petite chorégraphie avec les jambes !

Sur TikTok : +650 000 vidéos repostées soit +1 000 000 000 vues en tout en cinquante jours sur l’ensemble des vidéos sur TikTok

Une vraie ampleur internationale, des vidéos reprises en : France, Allemagne, Espagne, Belgique, Turquie, Pays Bas, Cameroun, Congo, Italie…

Des personnalités reprennent le phénomène sur les réseaux : Aya Nakamura, Naza, SDM, InoxTag, Ronisia, Bruno Attal (tweet), Melanightt, Ramous, Zepeck…