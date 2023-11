Sadek se confie sur la rixe avec Bassem et se dit prêt à assumer

En attendant la sortie de son prochain album prévue pour le début du mois de décembre, Sadek s’est confié lors du live Twitch de Ouaicestmous ce dimanche sur son conflit avec Bassem, pour lequel il avait passé plusieurs semaines en détention après le passage à tabac du blogueur au mois de février 2020.

“S’il y a jamais eu de répercussion, que vous le vouliez ou non, c’est parce que je suis quelqu’un de très organisé, comme je vous l’ai dit. Je ne suis pas bon bagarreur, mais je suis un très bon guerrier“, commente Sadek sur son embrouille avec Bassem Braiki. Le rappeur du 93 s’en était pris au blogueur dans la nuit du 10 au 11 février 2020 avec quatre amis en bas de l’immeuble de ce dernier situé à Vénissieux. Ils l’ont tabassé avant que Sadek Bourguiba, de son vrai nom, ne soit interpellé par les forces de l’ordre deux jours après l’incident. L’artiste a ensuite passé un peu plus de deux mois en détention pour des faits de violences aggravées avec armes et en réunion.

Sadek va assumer ses actes contre Bassem !

Depuis cette affaire, Sadek ne s’est jamais exprimé sur le sujet et reste toujours en attente de son jugement. En direct à l’occasion d’un live avec Ouaicestmous, il a été questionné sur ce différend avec Bassem, “OK, donc il y a encore un petit différend, ce n’est pas réglé ?”, questionne son interlocuteur. “Non, il n’y a pas de différend. Je comprends tout à fait qu’il se sente humilié, qu’il y ait eu des répercussions psychiques sur lui et je comprends qu’il ait envie de régler ça d’une façon ou d’une autre. Aujourd’hui, il y a encore une affaire judiciaire en cours, ce qui fait que je ne peux pas m’exprimer beaucoup dessus. J’attends mon jugement”, répond le rappeur qui va assumer ses actes devant la justice.

“J’irai forcément payer ce que j’ai à payer, mais en aucun cas, je ne serai un fuyard. Je ne l’ai jamais été. Il y a beaucoup de gens qui m’ont vu dans des histoires. Moi, sur Paris, je traîne tout seul, je traîne avec ça et je traîne tout seul”, explique par la suite Sadek avant de conclure, “Et je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui m’ont vu, parfois, me confronter à une dizaine de personnes, à me faire péter la gueule. Ça ne me dérange pas, j’aime ça, je suis un pirate”.