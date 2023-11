Vald impressionne pour son retour avec un gros couplet

Absent médiatiquement depuis la fin de sa tournée au mois de décembre dernier, Vald marque son retour en musique avec un couplet inédit sur sa dernière collaboration avec le rappeur Souffrance sur le nouvel album de ce dernier. L’artiste du 93 a mis tout le monde d’accord avec une grosse performance.

Vendredi dernier, le membre du groupe montreuillois l’uZine, Souffrance, a dévoilé un nouveau projet en solo intitulé “Eau de source”, un album de 14 titres avec plusieurs invités, Oxmo Puccino sur le morceau “Rats des villes”, Zkr pour le single “Appuie-tête” et enfin Vald sur le titre “Voraces“, produit par Young Dreadz et TonyToxik. Le “V” a fait une prestation remarquée sur son couplet, qui est sa première apparition musicale de l’année.

Vald revient en force et met tout le monde d’accord !

Souffrance s’est confié sur les coulisses de ce featuring avec Vald au média Interlude, “L’instru m’a fait penser à Vald”, a-t-il expliqué en précisant : “J’avais déjà fait mon couplet, je lui ai envoyé, donc il a calculé. Après, Vald m’a envoyé ça, et je me suis dit : “Non, il en a trop mis””. “Quand j’ai reçu le couplet (…) Je me suis pris une gifle”, ajoute le rappeur du groupe l’uZine sur cette connexion avec Vald que les internautes ont appréciée.

“Après quasiment un an sans apparition, Vald a fait son retour sur le projet de Souffrance ! Quelle performance de la part du V, qui, encore une fois, met tout le monde d’accord”, “Merci Souffrance, merci Vald pour ce couplet bien doux”, “Bientôt, le rap, c’est plus de mon âge. #Vald nous a pourtant prouvé le contraire avec ce couplet de 2 minutes lors de son featuring avec Souffrance sur le projet « Eau de source ! »” ou encore “VALD is back, quel couplet de fou furieux, c’est trop”, peut-on lire dans les réactions des auditeurs sur le réseau social X.