DJ Quick dévoile son nouveau projet

DJ Quick a sorti sa nouvelle compilation “Onde2Choc” avec de très gros invités

DJ Quick, l’un des DJ pionniers du rap français, revient en force avec sa nouvelle compilation Onde2Choc et nous offre un projet riche aux sonorités percutantes.

Quick et la fine fleur du rap français et du R’n’B (Joé Dwèt Filé, Franglish, Hornet La Frappe ou L2B) allient leurs forces pour créer une compilation captivante mettant à l’honneur les influences musicales éclectiques du DJ, comme le Bouyon, ou encore la Drill avec Fresh et le focus track “Glock”. En réunissant une multitude de talents, Onde2Choc devient la compilation incontournable de cette fin d’année.

“Onde2Choc” comporte 10 titres, où on retrouve de nombreuses têtes d’affiche, mais aussi des artistes prometteurs.

Après avoir fraîchement sorti le clip “24” en collaboration avec L2B, DJ Quick revient accompagné de Fresh, le rappeur gagnant de la première édition de Nouvelle Ecole, avec un clip dévoilé le jour de la sortie du projet. Un titre sombre sur lequel le rappeur belge pose avec un flow incisif. L’association des deux artistes nous offre un véritable banger : “Glock”.