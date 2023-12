Kaaris en fin de carrière ? Son prochain album sera le dernier

À 43 ans, Kaaris semble s’approcher de la fin de sa carrière musicale ! Le rappeur sevranais vient d’évoquer la possibilité de ne plus sortir un nouvel album en s’exprimant sur le dernier projet à venir qu’il compte produire.

Kaaris annonce que son prochain album pourrait être le dernier

De retour dans les bacs avec Day One, le septième album en solo de sa discographie, un opus de 17 titres avec les featurings de Kerchak sur “F*ck la vie d’avant”**, SCH pour “Automatic”, Hamza sur “Panama” et Koba LaD pour “Pangara”, Kaaris poursuit la promotion de cet opus disponible depuis le vendredi 15 décembre. Riska enchaine en effet les interviews depuis quelques jours et s’est notamment confié sur la suite de sa carrière dans le rap.

C’est lors de son passage à l’antenne de France Inter que Riska a parlé de l’avenir de sa carrière en assurant continuer à faire de la musique en faisant part de son impatience de retrouver ses fans pour fêter les 10 ans de l’album Or Noir au mois de février prochain avec deux dates de concerts à l’Accor Arena, mais qu’il n’envisage de n’enregistrer plus qu’un seul album. “On m’a mis trop de bâtons dans les roues, il faut que je continue. Il y a des choses que je n’ai pas pu faire. Par exemple, si j’avais arrêté plus tôt, je n’aurais pas fait les Bercy.”, décrit Kaaris au début de cet entretien avant de répondre à la question de la journaliste Léa Salamé si Day One peut être son dernier projet musical, “C’est peut-être l’avant-dernier, c’est possible.”.