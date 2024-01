Kaaris ne mâche pas ses mots sur Koba LaD, “c’est moins de rimes…”

Avant son retour dans les bacs en décembre, Kaaris a dévoilé un featuring inédit avec Koba LaD sur le single “Une autre” que les deux rappeurs ont clippé avant de récidiver avec le morceau “Pangara”. Dans un récent entretien, Riska s’est exprimé sur cette coopération avec son acolyte.

Kaaris fait l’éloge de Koba LaD sur ce qu’il a accompli et son côté travailleur !

C’est à l’occasion de son interview avec Mehdi Maïzi que Kaaris a parlé de Koba LaD en faisant la promotion de son nouvel opus, intitulé Day One. L’artiste du 93 s’est exprimé sur les collaborations présentes sur son projet et a livré son opinion sur Koba dans des propos élogieux sur la façon de travailler en studio de ce dernier, qui, même s’il a peut-être moins de rimes que d’autres rappeurs, a plus de flow.

“Grosse resta, gros de ouf ! Il a des hits, tu as peur ! Koba, c’est moins de rimes, c’est plus de flow. Il a beaucoup de flow. C’est une resta, même, tu le vois…”, décrit Kaaris au sujet de Koba LaD avant de confier comment cela se passe en studio avec lui : “Quand il arrive au studio, il rentre directement dans la cabine. Il n’attend pas et tout. Il n’est pas là à tourner en rond pendant 8 heures et tout.”. “Déjà, c’est un bosseur. C’est moins la punchline. C’est plus la phrase qui marque. La phrase que tout le monde va se retrouver dedans. Tu vois ce que je veux dire ?”, poursuit-il.

Le clip de la collaboration entre Kaaris et Koba LaD sur le morceau “Une autre” cumule plus de 3,3 millions de vues sur YouTube et 4,4 millions de streams, tandis que le titre “Pangara” a dépassé les 800 000 écoutes sur Spotify.