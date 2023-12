Kaaris score 5 000 ventes avec l’album Day One

Après une semaine d’exploitation, le verdict est tombé pour Kaaris, on connait désormais les premiers chiffres des ventes son album Day One.

Les chiffres de Day One sont tombés !

De retour en solo suite à son album collaboratif avec Kalash Criminel et sa carrière en tant qu’acteur ou encore réalisateur au cinéma, Kaaris a présenté le projet Day One la semaine passée. Un opus de dix-sept chansons, Riska s’est entouré de SCH, Hamza, Kerchak et Koba LaD pour la liste des invités de cet opus. Pour en assurer la promotion, le rappeur Sevranais a enchainé les interviews dans divers médias et a d’ailleurs confié qu’il s’agit là sans doute de son avant-dernier album, en affirmant lors de son passage radio à France Inter sur cet opus, “C’est peut-être l’avant-dernier, c’est possible.”.

7 jours suite à la sortie de cet album, le Syndicat National de l’Édition Phonographique vient de publier les chiffres des ventes d’albums en France de la semaine et Kaaris vend l’équivalent de 5589 exemplaires de son projet Day One en première semaine. Dans les détails, Riska a écoulé 797 exemplaires en version physique de l’album (14,3%), 70 exemplaires en téléchargement (1,2%) et il réalise 4 722 ventes streaming (84,5%).

À noter que son précédent opus en solo 2.7.0 paru en 2020 s’était écoulé à 17 221 copies avant d’être certifié disque de platine au mois de novembre 2022 avec plus de 100 000 ventes.

