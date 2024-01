Booba se paye une magnifique Lamborghini Urus verte à plus de 310 000 $

Booba achète l’impressionnante Lamborghini Urus !

Passionné de voitures de sport et de luxe, Booba affiche toujours ses dernières acquisitions sur les réseaux sociaux pour les partager avec ses fans. Il vient encore de s’offrir une grosse cylindrée, une Lamborghini Urus. Le rappeur français exilé à Miami a présenté ce nouveau véhicule en compagnie de sa fille Luna.

Mercedes, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Booba apprécie les marques de voitures de luxe et en possède plusieurs dans son garage. Au mois d’octobre dernier, B2O s’était offert un bolide monstrueux en filmant son achat, une nouvelle Lamborghini. En 2021, il avait aussi affiché une magnifique Porsche bicolore rouge et noire, achetée pour célébrer la fin de l’enregistrement de son ultime album Ultra. Puis quelques mois plus tard, encore un autre véhicule, une Mercedes-AMG jaune et noire. Puis encore une Lamborghini de couleur kaki, que le rappeur avait filmé en la récupérant chez son concessionnaire.

Luna, la fille du rappeur, aime aussi les voitures de luxe

Avec une fortune estimée entre 40 et 60 millions de dollars selon un documentaire de BFM TV réalisé en 2021, Booba vient donc encore de se faire plaisir avec une Lamborghini Urus 2024 verte d’une valeur de plus de 300 000 dollars. C’est l’un des SUV les plus puissants au monde, « sportive, élégante et audacieuse », comme le vante la marque au logo de taureau pour la présentation de son dernier modèle de cette série. L’interprète de KOA a filmé sur son compte Instagram la livraison de la voiture avec sa fille à ses côtés.

« Luna, qu’est-ce que tu en penses ? », questionne le DUC à sa fille dans la séquence. Puis, il ajoute : « C’est une jolie voiture ? C’est une jolie voiture ? La voiture est jolie ? », Luna valide bien évidemment l’achat.