Jul avait les nerfs après la fuite de Bande Organisée, Kofs confie tout

En promotion pour la sortie de son nouvel album baptisé “Après Minuit”, Kofs est revenu sur le succès du tube “Bande Organisée” avec le collectif 13’Organisée et a révélé que Jul était très énervé à la fuite du single quelques jours avant la parution de cet opus. Une anecdote qu’il a décrite lors d’une interview accordée à Guillaume Pley.

C’est dans l’émission Legend diffusée sur YouTube que Kofs s’est confié sur le hit “Bande Organisée”. Le clip du single est devenu le clip de rap français le plus visionné de l’histoire avec près de 500 millions de visionnages sur YouTube. Sur ce titre, Jul a invité SCH, Naps, Elams, Soso Maness, Houari et Kofs. Ce dernier a expliqué que Jul a été très agacé de découvrir à l’été 2020 que la chanson tournait déjà en boucle à Marseille, alors que le morceau n’était pas encore sorti officiellement. Heureusement, cela n’a pas empêché son succès, puisqu’il est quintuple single de diamant, avec plus de 250 millions de streams, un record dans le rap français.

« Jul avait les nerfs…» : Kofs revient sur le carton de Bande Organisée

Kofs a décrit dans l’émission animée par Guillaume Pley que Jul a craint l’échec du morceau car il avait fuité avant la parution de l’album. “Le morceau a fuité et là on l’entendait dans tout Marseille. Mais ce n’est pas une façon de parler”, raconte le rappeur marseillais avant de poursuivre : “Moi j’ai un frère qui avait un commerce sur le vieux port et je suis posé avec mon frère au commerce et toutes les voitures mettaient Bande Organisée.” “Je ne savais pas si je devais être content parce que le morceau avait fuité ou mécontent. Le J avait les nerfs. On avait un groupe WhatsApp, c’était l’un de nous.”

Même si Bande Organisée est paru une semaine avant l’album 13’Organisé, cela n’a pas affecté sa réussite. Kofs pense d’ailleurs que la fuite a aidé Jul : “J’étais obligé de faire le mec dégoûté sur le groupe WhatsApp avec le J, mais moi j’étais trop content. […] Je vais te dire, j’étais le moins connu, je l’ai chanté à toutes les sauces de partout. J’étais le plus heureux.”

À l’occasion de la sortie de son album APRES MINUIT, Kofs a accordé un long entretien à Guillaume Pley dans le cadre de son émission LEGEND. Le rappeur marseillais a évoqué plusieurs points dont le succès autour du titre Bande Organisée avec la crème des artistes de sa ville. Gentsu vous propose d’en savoir plus.

Le 19 janvier dernier, Kofs a fait son retour dans les bacs. Bien qu’il ait enchaîné les projets cinématographies en 2023, le Marseillais ne s’est pas vraiment éloigné des studios d’enregistrement. Ainsi, il a proposé un opus baptisé APRES MINUIT pour lequel il a sorti une série composée de quatre épisodes.

On peut dire que cet album est très personnel puisqu’il évoque sa relation avec l’un de ses grands frères mais également la perte de son père lorsqu’il n’avait que 17 ans dans le titre Dans mon cœur. D’ailleurs, il a évoqué ce drame lors de son passage dans LEGEND. En toute franchise, Kofs a ainsi expliqué à Guillaume Pley :

En 2020, Jul et sa « Bande Organisée » nous ont ambiancés tout l’été. Le titre a cumulé de nombreux records et a marqué les esprits que ce soit avec le couplet de SCH qui a annoncé la couleur ou encore Kofs et son « J’ai passé la bague à Tchikita, deux mois après, j’l’ai déjà quittée« . D’ailleurs, le Phocéen est revenu sur la hype autour de ce morceau et a raconté :

