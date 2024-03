Kofs est à l’affiche de la série Mercato sur TF1

Depuis son rôle dans le film Chouf en 2015, et la sortie de quatre albums, Kofs poursuit sa carrière d’acteur et apparait dans des films et séries judicieusement choisis et dans les tops 1 des plateformes. Le film Bac Nord, les séries Cash, Voleuses, Banlieusard 2, Lupin, Pax Massilia.

Faued Nabba, aka Kofs, sera à partir du 14 mars à l’affiche dans un des rôles principaux de la nouvelle série de TF1 Mercato, aux côtés d’Arnaud Ducret, Manon Azem et Ilies Kadri.

L’histoire d’un flic parisien (Arnaud Ducret), qui est muté à Marseille et se retrouve dans une nouvelle équipe avec de travail, avec entre autre Faued Nabba (Kofs), dont les codes marseillais sont très différents de ceux de Paris.

Ça n’est plus “la capitale, C’est marseille bébé” !

Évènement de lancement de la série à Marsielle ce mardi 12 mars avec un match de foobtball Ducret FC vs Kofs FC au stade Weygan de 13h à 16h, un évènement dont les places pour le public ont été offerte par TF1 via jeu concours. Un Classico (Paris / Marseille) d’anthologie avec le casting de la série et des créateurs de contenus !

Un match de foot qui va s’appuyer sur le pitch de la série et le conflit éternel entre Paris et Marseille. Un classico peu classique avec des règles inédites (des bonus et des malus) pour créer des moments drôles entre les deux équipes Le Ducret Football Club vs le KOFS FC qui vont devoir s’affronter avec humour !