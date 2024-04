Booba répond à Nicoletta qui prétend l’avoir rencontré en privé

Booba recadre Nicoletta sur leur anecdote carcérale !

Booba a sèchement remis en place Nicoletta après qu’elle a raconté une anecdote commune sur leur rencontre en prison. Dans l’émission “Quelle époque” diffusée sur France 2 ce week-end, la chanteuse de 80 ans a affirmé avoir croisé le rappeur lors d’un passage en prison.

Nicoletta a expliqué avoir chanté du gospel dans des prisons avec ses filles et son pianiste dans le cadre d’une collaboration avec une association. Elle a ensuite confié que Booba était parmi le public lors d’une de ces prestations.

“J’ai chanté dans les prisons grâce à une association et je suis allée chanter du gospel avec mes filles et mon pianiste, et je ne savais pas que Booba était parmi le public”, a déclaré Nicoletta.

Elle a ensuite ajouté : “Je suis allée aux adieux de NTM, parce que je suis copine de JoeyStarr. Dans le couloir, je passe, je ramène la maman de Joey à sa loge et Booba me fait : ‘Mais on se connaît !'” puis “Je lui dis : ‘Ah bon ? Mais d’où ?’ Moi, je ne le connaissais pas. Alors il me fait : ‘De Fleury’ (…) Oh, mais t’es déjà sorti ?”. Cependant, Booba n’a pas apprécié cette version de l’histoire. Il a relayé l’extrait télévisé sur Twitter pour affirmer que tout était totalement faux, “C’est une très belle histoire mais c’est faux“, a tweeté le rappeur.

La chanteuse de 80 ans accusée de mentir par le rappeur !

Il est important de noter que Booba a été condamné à 4 ans de prison en 1997, mais qu’il n’a finalement effectué que 18 mois avant d’obtenir sa liberté conditionnelle. Il est donc possible qu’il ait effectivement croisé Nicoletta dans une prison pendant cette période, mais il semble que les circonstances de leur rencontre ne soient pas exactement celles décrites par la chanteuse.

Cette affaire met en lumière les difficultés de séparer le vrai du faux dans le monde des célébrités. Il est important de prendre les déclarations publiques avec prudence, d’autant plus lorsqu’elles concernent des événements qui se sont déroulés il y a longtemps. Booba a d’ailleurs ajouté dans un autre tweet avec un article sur le sujet : “JoeyStarr, explique-lui que t’es pas Booba s’il te plaît. Tu lui as mis quoi dans sa camomille enf****“.