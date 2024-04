Booba dézingue Ahmed Sylla pour avoir atténué le racisme

Booba monte au créneau pour piquer Ahmed Sylla sur le racisme ! La colère du rappeur du 92i a été déclenchée par une interview de l’humoriste accordée au média Purebreak, dans laquelle il s’exprime sur le racisme dans la société Française et atténue la gravité du problème, B2O l’a sèchement remis en place.

L’ancien membre du groupe Lunatic a partagé dans une story de son nouveau compte Instagram des déclarations d’Ahmed Sylla dans cet entretien avec un extrait de ses propos La réaction de l’humoriste faisait suite à la vidéo d’une femme nommée Assia prise à partie dans une boulangerie parce qu’elle porte un hijab.

“Les Français au quotidien, ils sont pas racistes. Je veux dire, quand on va chercher notre pain… Il y a des vrais problèmes, je ne le nie pas, mais la plupart du temps, quand on sort dehors, on n’est pas confrontés au racisme.”.

Cette déclaration a fait titiller, Booba dont les mots utilisés par le comédien l’ont agacé pour pousser un coup de gueule à son encontre, en ajoutant un commentaire en légende pour le remettre en place. “Et quand on sort dedans, on y est confronté à ton avis ?“, a écrit le fondateur du 92i. C’est la première fois que le DUC s’en prend à Ahmed Sylla, mais il a pour habitude de ne pas avoir sa langue dans la poche lorsqu’une actualité l’interpelle.

Face aux critiques, Ahmed Sylla a réagi en présentant des excuses en avouant avoir été maladroit, il tournera sept fois sa langue dans ma bouche la prochaine fois. “Je l’ai fait de façon maladroite. Et le karma m’a donné tort à travers cette triste vidéo d’une femme (aussi courageuse que digne) qui fait face à l’islamophobie d’un homme. (…) Il y a bel et bien une montée du racisme en France et j’en fais le constat.”, a-t-il déclaré sur sa faàon de s’exprimer sur cette affaire.