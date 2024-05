Kendrick Lamar détrône Drake

“Not Like Us” de Kendrick Lamar pulvérise les records et écrase Drake dans leur clash ! Le clash entre les deux poids lourds du rap prend une tournure avec le succès phénoménal du morceau du rappeur de Compton, le single continue de battre des records, confirmant sa domination dans ce duel musical.

Drake dépassé par Kendrick Lamar, les chiffres font mal pour le Canadien !

Après avoir dépassé les 100 millions d’écoutes en un temps record, “Not Like Us” a désormais franchi la barre des 200 millions d’écoutes sur la plateforme de streaming Suédoise. Un nouveau jalon qui fait de Kendrick Lamar est le premier artiste à atteindre ce cap en si peu de temps. Ce succès se traduit également par des retombées financières importantes. Selon Hits Daily Double, Kendrick aurait empoché plus de 275 000 dollars grâce à ce diss-track, ce chiffre témoigne de l’impact commercial du clash avec Drake.

L’engouement pour “Not Like Us” a aussi entraîné une hausse significative des ventes de Kendrick Lamar. “DAMN.” se classe désormais N°15 du Billboard 200, “Good kid, m.A.A.d city” atteint la 19ᵉ position et l’album “Mr. Morale & The Big Steppers“, se maintient à la 59ᵉ place. Face à ces chiffres écrasants, Drake semble battu par son rival. Le succès du diss-track conforte la position de Kendrick comme l’un des rappeurs les plus influents et populaires du moment.

Reste à voir si Drake va répliquer pour inverser la tendance dans les semaines à venir et attendant, Kendrick Lamar peut savourer son triomphe et peut conforter son statut de légende du hip-hop comme le démontre sa deuxième dans le classement des meilleurs rappeurs de l’histoire dans un récent classement établi par le magazine Forbes.