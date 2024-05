On connait les 10 meilleurs rappeurs de tous les temps

Le 16 mai dernier, le magazine Forbes a créé l’événement en publiant son classement des 50 meilleurs rappeurs de l’histoire. Un classement qui ne manquera pas de faire parler, tant il est difficile d’établir une telle liste objectivement.

Un classement qui va faire jaser !

Pourtant, Forbes a tenté de dresser ce palmarès de la manière la plus impartiale possible, en s’appuyant sur plusieurs critères : l’influence des artistes, leur talent lyrique, leurs ventes, leur capacité d’innovation et leur singularité.

Le résultat est un Top 10 dominé par des figures masculines légendaires du hip-hop, telles que Jay-Z, Kendrick Lamar, Tupac Shakur, Eminem ou encore Lil Wayne. Seule femme à figurer dans ce classement, Nicki Minaj se voit ainsi consacrée comme la meilleure rappeuse de tous les temps par Forbes.

Un choix qui ne manquera pas de susciter des débats, tant le hip-hop regorge d’artistes talentueux et influents.