Bazbaz x Mister you – Réel (clip)

Bazbaz featuring Mister You : “Réel” Clip disponible !

Le 15 novembre dernier, le rappeur originaire de Saint-Denis (93) et d’origine congolaise, est revenu avec un nouvel EP : ” ​​​​​​Synopsis 1″ sur lequel il a invité trois artistes de taille. Bazbaz a proposé trois titres, accompagné de Rémy, Mister you et Alkpote.

En 2023, il s’est distingué lors du DVM Show de Kaaris et Kalash Criminel, puis lors d’un freestyle chez Generations. C’est finalement à travers sa trilogie de freestyle “AGACCU” qu’il prouve au public sa technique. Il a fait son retour avec un EP 3 titres, avec un invité sur chaque titre.

Le visualizer de “Réel” avec Mister You est désormais disponible !