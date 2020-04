Youssoupha agacé par un tweet raciste d’un militant d’extrême droite, il lui répond violemment !

Le 20 décembre dernier Youssoupha a mis en ligne le clip du morceau “La Lune”, un single paru un peu plus d’un an après son cinquième album “Polaroïd Experience” qui pourrait figurer sur son nouvel opus à venir et dont les paroles ont été reprises par un militant politique RN, Damien Rieu “Lanceur d’alertes” pour se moquer de lui dans un tweet raciste.

Ce dernier a partagé un lien du site Fdesouche avec le dernier clip de Youssoupha sur Twitter citant les paroles du deuxième couplet du rappeur français, “Maintenant qu’j’habite au bled, j’te fais pas la morale C’est ni une zone de guerre, ni une putain de carte postale J’ai juste changé de place et, en vrai, ça m’soulage Dites pas qu’c’est un exploit, me dites pas que j’ai du courage Moi, peu importe l’occas’, les miens sont peu loquaces Parce que les gens s’intéressent seulement à tout c’que l’on cache J’m’enfuis pas, moi, j’prends juste de l’avance On m’dit qu’l’Afrique ça fait flipper, moi, c’qui me fait flipper, c’est la France”.

“Bravo @youssouphamusik Une décision saine, courageuse, exemplaire et éthique.” a-t-il ajouté en commentaire avec un émoji “Applaudissements” pour féliciter ironiquement Youssoupha d’avoir décidé de quitter la France pour aller habiter au bled, “ni*ue ta mère” a ensuite répondu l’artiste sur Twitter, une réaction qui a fait le buzz sur le réseau social cumulant plus 28 000 “Retweet” et plus de 70 000 “J’aime” et des milliers de réponses en quelques heures.

Damien Rieu a ensuite remis un couche, “Nous n’avons pas votre savoir-faire dans ce domaine par contre.” a-t-il répondu à Youssoupha en publiant une carte du monde avec le pourcentage de mariage consanguin de chaque pays affichant une forte proportion en Afrique du Nord.