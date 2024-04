Booba s’amuse de Demdem et Gims avec ce remix pour vous ambiancer

Booba intensifie son offensive contre le couple Gims et Demdem avec “Dolce Camara (Snight B Remix)” pour vous ambiancer cet été avec son tube remixé dans une nouvelle version plus rythmée que l’originale avec SDM.

Booba remet le feu aux poudres dans le clash qui l’oppose à Gims et Demdem. Le Duc de Boulogne ne lâche rien et continue d’exploiter le filon de cette confrontation. Après avoir lâché “Dolce Camara”, un titre en featuring avec SDM issu de son dernier album “Ad Vitam Aeternam“, qui taclait directement la femme du membre de la Sexion D’Assaut, B2O enfonce le clou en sortant le remix réalisé par Snight B.

Une nouvelle pique cinglante à Demdem ! Dans le morceau original, une punchline avait particulièrement marqué les esprits : “On les aime fraiches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem”. Cette phrase a fait le tour des réseaux sociaux, devenant même une tendance sur TikTok. On y a même vu un montage vidéo de Gims dansant sur la chanson, ajoutant une dimension comique à la situation, cumulant des millions de vues, Booba a poussé le vice encore plus en dévoilant une nouvelle version du single sur toutes les plateformes de streaming accompagné d’une vidéo sur son compte X (anciennement Twitter).

Le remix “Dolce Camara (Snight B Remix)” ne laisse aucun doute sur les intentions de Booba de s’en prendre encore à la compagne de Gims. Le refrain de cette version n’est ni plus ni moins que le prénom de Demdem, répété en boucle. La version est légèrement accélérée et le beat plus electro, mais le message reste limpide : il s’agit d’une attaque directe contre la jeune femme.

À noter que le refrain de SDM, présent dans la version originale, a disparu de ce remix plus court d’environ 30 secondes (2,58 minutes pour la première version contre 2,24 minutes pour la nouvelle version). Sur les réseaux, Booba affiche une satisfaction face à cette provocation, “Que la fête commence” commente-t-il. La guerre entre les deux rappeurs semble loin d’être finie. Reste à savoir comment Gims va réagir cette fois-ci.

Gims, quant à lui, n’a pas encore réagi à ce nouveau coup bas de Booba.