Jul est le nouveau Johnny Hallyday, le message de Fred Musa

Jul, un raz-de-marée musical, Fred Musa le compare à Johnny Hallyday pour s’exprimer sur ce succès fulgurant et mérité suite à l’exploit du rappeur marseillais d’avoir rempli le Stade de France et le Vélodrome de Marseille en seulement 35 minutes.

Cette performance exceptionnelle n’a pas surpris le célèbre animateur de Skyrock, qui n’a pas hésité à faire la comparaison entre le J et une légende de la musique française.

Il y a dix ans, Jul dévoilait son premier album de sa carrière “Dans ma paranoïa“. À l’époque, il était difficile d’imaginer que ce jeune artiste deviendrait un jour l’un des plus grands succès de la musique française. Pourtant, dès ses débuts, l’OVNI du rap français a su conquérir le public avec son style unique, mêlant rap, pop et influences urbaines. Son talent et sa proximité avec son public lui ont permis de se hisser au sommet des charts en un temps record, devenant aujourd’hui le plus gros vendeur d’albums du rap français.

Avec plus de six millions d’albums vendus en dix ans de carrière, Jul est aujourd’hui le rappeur français qui a vendu le plus de disques. Son succès ne se dément pas et il continue de remplir les plus grandes salles de France et d’Europe. À l’instar de Johnny Hallyday il y a quelques années, l’interprète Tchikita est entré la légende de la musique française, comme l’a confié Fred Musa dans une récente interview. “Sa personnalité l’aide à toucher un public très large. Jul, c’est le rappeur du peuple. Il est simple, ne se force pas, et n’a jamais changé avec sa notoriété.”, décrit l’animateur de Planète Rap avant de poursuivre, “C’est un artiste de la rue, qui s’est battu toute sa vie et a construit son propre empire. Beaucoup de gens s’identifient à lui […] Dans un pays où on aime bien comparer les générations, on peut officiellement annoncer que Jul est le nouveau Johnny“.

Fred Musa a également expliqué dans ses propos recueillis par le journal Le Parisien qu’il n’est pas surpris le succès de l’annonce de la programmation d’un Stade de France en 2025 et avait parié sur le fait qu’il arrive à vendre toutes les places en moins de 50 minutes, un exploit que le J a finalement accompli en 35 minutes. D’après le présentateur de la radio Skyrock, le marseillais est même capable d’en remplir dix.