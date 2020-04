Booba visionnaire ? Il avait prédit que tout allait partir en “couilles”

Toujours aussi actif et productif depuis le début de confinement, Booba vient encore de dévoiler l’extrait d’une titre inédit avec la légende “I S T E” sur son compte Instagram ce samedi qui a rapidement cumulé plus de 200 000 vues sur le réseau social ainsi qu’un long message sur la situation actuelle dans le monde en postant une séquence d’une interview pour

En effet Booba a publié sur Instagram une vidéo extraite de son entretien pour Brut daté du mois de septembre 2019, le rappeur explique être de plus en plus préoccupé par le changement climatique depuis qu’il est papa de deux enfants (Omar et Luna) et estime que les dirigeants devrait prendre les mesures nécessaires, “De plus en plus, je sens que ca va partir en couilles sérieusement” commente-t-il notamment, peu optimiste sur la situation actuelle dans le monde.

“Il ne s’agit pas d’être visionnaire mais d’ouvrir les yeux. L’entertainment a disparu, plus de concerts plus de Champions league, plus de villa des culs brisés… Du coup on se retrouve face au vrai monde, celui qu’ils contrôlent. Vous le trouvez comment? Vous vous rendez compte de qui est qui, qui sert à quelquechose, qui est une balance, qui aurait été un collabo en temps de guerre ( vraie guerre ). Profitez-en pour faire le tri autour de vous. Quand ca va repartir ca sera sans pitié. Le chaos inspire la piraterie, pour nous ce sont juste de nouvelles vagues, peu importe leur taille, peu importe leur force, nous sommes en mer. 🏴‍☠️” a adressé Booba comme message en postant l’extrait vidéo alors que la pandémie du COVID-19 sévit dans le monte entier et contraint une grande partie de la population mondiale à rester confiner.