Booba humilie la femme de Gims avec le remix de Dolce Camara

Booba tacle Gims et sa femme, le remix TikTok de “Dolce Camara” enflamme le web et va sortir officiellement. Il vient d’en faire l’annonce pour relancer les hostilités contre son rival.

Au mois de février, Booba a présenté son onzième album de sa carrière, “Ad Vitam Aeternam“, dont Maes s’est amusé cette semaine à souligner qu’il n’est pas encore certifié disque d’or, n’ayant pas atteint le seuil des 50 000 ventes nécessaires pour la certification. Dans cet opus, B2O règle quelques comptes avec ses ennemis, dont Gims, en plaçant une pique contre la compagne de l’ancien membre de la Sexion D’Assaut sur le single “Dolce Camara”, en featuring avec SDM.

Booba tourne en ridicule le couple Gims et Demdem !

Ce morceau a rencontré un franc succès, entrant à la première place du Top Singles à sa sortie et étant certifié single d’or au début de ce mois d’avril. C’est dans la phrase “On les aime fraîches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem“ que Booba s’en prend à l’épouse de Gims, en faisant référence à un ancien snap pour le moins ambigu de Dadju avec Demdem, dans lequel ils sont tous les deux dans une cuisine, puis le frère de Meugui déclare tout sourire “elle sait accueillir“. B2O s’en est inspiré pour détourner les propos à sa manière, et depuis quelque temps, un remix de son titre avec cette phrase répétée en boucle fait le buzz.

Ce remix avec la phrase de Booba est devenu viral au point que le rappeur a partagé un extrait sur son compte TikTok, accompagné d’une vidéo de Gims cumulant des millions de vues. Le DUC a décidé d’aller encore plus loin en annonçant cette semaine la sortie d’un nouveau remix officiel de “Dolce Camara”, réalisé par Dj Snight B, pour ce jeudi à 18h, tout en publiant plusieurs vidéos pour se moquer de Demdem et de Gims. Reste à voir si cette nouvelle version connaitra le même succès que la version originale du single.

Dolce Camara remix by Snight B disponible jeudi 18h sur toutes les plateformes. #DCR 🏴‍☠️ https://t.co/PBsQzF8XCJ pic.twitter.com/ali8Epa2an — Booba (@booba) April 22, 2024