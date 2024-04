La Fouine réagit aux critiques sur le soutien à la Palestine

La Fouine monte au créneau pour pousser un gros coup de gueule contre l’oppression de la parole pro-Palestine.

Depuis quelques mois, l’intensité du conflit a franchi un cap alarmant. Pourtant, exprimer son soutien à la Palestine semble fait débat, une situation qui a poussé La Fouine à prendre la parole.

PNL, Rohff, La Fouine, de nombreuses rappeurs ont utilisé les réseaux sociaux pour dénoncer les injustices et apporter leur soutien au peuple palestinien, Laouni n’a pas manqué d’interpeller ceux qui restent silencieux face à la souffrance palestinienne le mois dernier pour fustiger le silence de certaines personnalités comme Jamel Debbouze et Omar Sy en les nommant explicitement, les deux acteurs originaires de Trappes comme lui ne se sont jamais exprimés sur le conflit israélo-palestinien depuis la guerre que ce déplore le chanteur originaire du 78.

La solidarité envers la Palestine criminalisée ! Récemment, une nouvelle surprenante a fait surface : exprimer son soutien à la Palestine est devenu passible de sanctions pénales. Manifestations, paroles, écrits, toutes les formes de solidarité en public sont désormais menacées par des convocations policières, des condamnations et des interdictions, cela révole La Fouine. Le s’est insurgé face à cette restriction liberticide. Dans sa story Instagram, il a partagé l’article relatant cette nouvelle loi relayé par Médiapart, accompagné d’un commentaire cinglant : “la solidarité avec la Palestine est devenue un délit“.

Comme souvent depuis le début de sa carrière, La Fouine combat pour la liberté d’expression et la justice, la criminalisation de la solidarité envers la Palestine constitue une atteinte inacceptable aux libertés et aux valeurs fondamentales selon son opinion. En plus d’avoir fait passer ce message, Laouni vient aussi d’annoncer un événement historique pour l’année prochaine, la programmation d’un concert à Bercu le 8 avril 2025.