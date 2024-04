La réaction sans mâcher ses mots de Makhachev sur la défaite de Benoit Saint Denis

Islam Makhachev a été très clair sur la défaite de Benoit Saint Denis face à Dustin Poirier ! Le champion de l’UFC explique pourquoi le combattant de MMA français n’a pas réussi à vaincre l’américain en mettant en avant son manque d’expérience et la pression trop importante.

Makhachev a analysé la performance de Benoit Saint-Denis contre Dustin Poirier dans une interview pour le New York Post en saluant les qualités de ce dernier. Le champion des poids légers de l’UFC a en effet évoqué le combat de “God of War” contre Poirier. S’il reconnaît les qualités de BSD, il estime que l’enjeu et le manque de métier ont joué un rôle crucial dans ce duel. Il a notamment souligné le premier round dominant du français, saluant ses compétences en grappling et en lutte avant de nuancer ses propos sur ce dernier sur son l’inexpérience face à un adversaire de ce calibre, cela a été un facteur déterminant dans son revers.

Pour Makhachev, la pression intense pesant sur les épaules de Saint-Denis âge de 28 ans, en tant que jeune combattant face à un athlète de la trempe de Poirier, âgé de 35 ans, a joué un rôle important, “La clef du combat, c’était l’expérience, il a commencé le combat doucement, en attendant son adversaire, et quand il était fatigué, il l’a terminé“ explique-t-il sur la tactique de Poirier et ne semble pas avoir eu connaissance de l’infection dont souffrait BSD lors de ce combat, une condition qui a affaibli selon les propos du Français après sa défaite.

Ambitieux, Benoit Saint-Denis n’ailleurs pas caché son envie d’affronter Islam Makhachev, que ce soit pour le titre ou non. Si le champion semble actuellement inaccessible pour le Français, un tel combat pourrait bien se concrétiser un jour dans l’octogone s’il poursuit son ascension à l’UFC dans les mois à venir avec une ambition intacte de défier les meilleurs malgré sa déconvenue contre Poirier.