Booba nominé aux Berlin Music Video Awards

Booba défendra sa place avec son titre 6G !

Découvrez le festival qui met en lumière l’art des clips vidéos!

Les Berlin Music Video Awards (BMVA) présentent fièrement leur 12e édition, annonçant la liste complète des nominés dans 14 catégories.

Le festival aura lieu du 12 au 14 juin 2024, au prestigieux Club Gretchen dans le cœur de Berlin. Le BMVA est un festival international qui met à l’honneur les cinéastes et l’art derrière les clips vidéos. Le festival attire un large éventail d’artistes établis et émergents du monde entier. La plupart des œuvres nominées ayant déjà confirmé leur présence, cette cérémonie de remise des prix offre une occasion unique de nouer des contacts.

Le fondateur Aviel Silook réaffirme l’engagement du BMVA à maintenir son caractère international, indépendant et novateur. La diversité et la promotion d’une atmosphère chaleureuse sont des principes fondamentaux du festival, qui se reflètent dans sa vaste sélection de vidéos couvrant différents genres musicaux, langues et thèmes.

La liste des nominés cette année comprend un mélange d’artistes français tels que :

Booba qui défendra sa place avec son titre 6G (Wanda Productions / Julien Lascar) dans la catégorie “meilleure cinématographie”, ainsi que le clip Saga dans deux catégories : “Meilleur Directeur” et “Meilleure société de production”. Ninho présentera le titre 25 G (Wanda Productions / Paume.) dans la catégorie “meilleurs effets visuels”, on retrouve aussi Chien Méchant sélectionné grâce au clip Etoile Filante (Temple Caché / Kelzang Ravach) dans la catégorie “meilleur expérimental” , ou bien encore Superparka dans la catégorie des clips “les plus bizarres” avec ton tube AZ (Mireille / Pablo Padovani). Lulu Van Trapp et Gennre font aussi partie des meilleures sélections : catégorie “Le plus vulgaire” avec le clip L’amour et la bagarre (Hier Soir / Lucie Bourdeu) et Wynona (Tazar / Phantom et Etienne Baret) dans la catégorie “Meilleure chanson” .

La moitié des nominés de la catégorie “Meilleure société de production” sont des sociétés françaises : Phantasm, Ocurens, Wanda Productions, Hier Soir, Dissidence.

Sur les 140 vidéos nominées, 29 proviennent de la France, soit 20% des participants !

Des artistes internationaux tels que Pink (All Out of Fight) ou encore Travis Scott (Til Further Notice ft. James Blake, 21 Savage) font également partie des nominés de cette année.

Dans la liste des gagnants de l’édition 2023, on retrouve en haut du podium une société de production française : Pelican Paris qui remporte cette première place avec le clip : Nsera de l’artiste Fatoumata Diawara ft. Damon Albarn, annoncé dans la catégorie du “Meilleur Directeur Artistique”.

La liste des gagnants français ne s’arrête pas là, l’artiste Ziak a également remporté la 1ère place dans la catégorie “Meilleurs effets visuels” (clip Même pas un grincement) suivi de Vald (sur le titre Péon feat Orelsan) qui prône la deuxième place dans cette même catégorie.