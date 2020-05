Booba envieux des ventes impressionnantes de Maes, il s’amuse du classement des titres les plus streamés

Après s’être amusé d’une récente photo de Cyril Hanouna torse nu qui lui a annoncé être prêt pour l’octogone et avoir affirmé qu’il a eu une meilleure carrière musicale que Gims, Booba est très actif sur les réseaux sociaux depuis la début de la période de confinement et vient de dévoiler le classement des morceaux sortis en 2020 les plus streamés sur Spotify.

En effet Booba a posté ce jeudi sur son compte Instagram une capture d’écran d’un tweet du média Midi/Minuit sur Twitter avec les cinq titres parus en 2020 les plus écoutés sur Spotify, Maes et B2O arrivent en-tête du classement grâce au single “Blanche” avec 32,5 millions de streams suivi de Soolking et Dadju avec le titre “Melegim” qui totalise 30,9 millions de streams puis de Gambi et Heuss L’Enfoiré avec “Dans l’espace” streamé 30.7 millions de fois.

“Lettre à une femme” de Ninho est quatrième avec 30,4 millions de streams et enfin à la cinquième place on retrouve encore Maes accompagné de Jul avec le single “Dybala” qui totalise 27,4 millions de streams, “Si vous croisez C19 dites lui d’aller ni*uer sa mère. @maes_packm @lds_production Par contre Maes t’es deux fois dans le classement. Une enquête est ouverte 🤣 #fumier” a réagi avec humour Booba en dévoilant le classement, “🤣🤣🤣🤣🤣 J’y suis 2 fois mais bien accompagné 🏴🔨 #Fumier” a ensuite commenté le rappeur de Sevran alors que son dernier “Les derniers salopards” occupe la deuxième place du Top Album cette semaine derrière la mixtape “M.I.L.S 3” de Ninho.