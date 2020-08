Quand Alkpote tacle La Fouine en réponse aux haineux

Au mois d’avril dernier Alkpote a collaboré avec Caballero & JeanJass sur le morceau intitulé “Flash” produit par FREAKEY! extrait de l’album “High & Fines Herbes”, dans ce single L’empereur de la crasserie lâche une petite pique à La Fouine qui est passée inaperçue dans un premier temps mais a récemment interpellé les internautes.

Comme souvent Alkpote n’a pas eu sa langue dans sa poche, “On mise des pièces et on brise tes rêves.Signe céleste, mon équipe progresse et tes MC régressent. J’suis d’la pire espèce, l’argent guide mes gestes, shit et cess. Faut qu’je vide les caisses, tous mes ennemis, j’les blesse. J’écarte le string, ses fesses, son soutif Playtex, j’tire ses tresses

Ta putain d’salo*e me suce ma bi*e épaisse. De sublimes déesses, j’ai plus d’mille maîtresses, ils m’détestent. Comme si j’étais La Fouine dans la Team BS (pu-pu-pu*e)” a-t-il lâché dans le deuxième couplet du morceau.

Alkpote fait référence à la notoriété de La Fouine au début des années 2000 lorsque le rappeur de Trappes s’est fait connaitre pour son rap hardcore et de lancer en 2013 le groupe Team BS avec Sindy, Fababy et Sultan pour la réalisation d’un album plus chanté et plus commercial destiné au grand public, un changement de style qui lui souvent été reproché à cette époque par les puristes, l’aigle de Carthage compare cette haine des critiques contre Laouni à celle contre lui même alors qu’il n’a jamais changé de style.