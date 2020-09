Damso casse déjà internet avec QALF sans aucune promotion

La sortie du nouvel album de Damso pour ce mois de septembre ne fait plus aucune, le rappeur Belge a confirmé l’information sur les réseaux sociaux cette après avoir lancé la précommande de QALF vendredi dernier mais la date exacte de sortie du projet reste encore inconnue.

Les fans les plus impatients espèrent toujours que ce nouvel opus de Dems soit déjà disponible dès ce vendredi 4 septembre mais il reste encore trois autres dates possibles avec les vendredis 11, 18 et 25 pour découvrir cet album très attendu par le public en attendant les précommandes ont explosé.

L’album a déjà réussi à atteindre les 10 000 ventes sur le site de Damso, QALF.com, qui a connu un tel succès que les internautes ont fait “sauter” le site internet qui n’était plus accessible après une surcharge, le problème a finalement été résolu et le site est bien de retour, sans aucune promotion pour le moment le nouvel album de l’artiste Belge pourrait bien être un des plus gros succès de l’année.

Damso qui n’a encore dévoilé officiellement aucun single extrait de QALF et aucune information a tout de même mis en place des affiches publicitaires dans des villes en Afrique, en Belgique et en France.