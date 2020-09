Booba affiche Kaaris qui rêve d’avoir le pé*is le plus long du monde

Après s’être amusé des chiffres des ventes du nouvel album de Kaaris intitulé “2.7.0” paru au début du mois, Booba ne lâche pas le rappeur de Sevran sur son compte Instagram depuis la sortie de son dernier projet et vient encore de s’en prendre à lui dans une récente story sur le réseau social ce weekend malgré le silence de Riska qui ne répond plus aux provocations depuis plusieurs mois.

En effet Booba très actif sur son compte Instagram a publié une capture d’écran d’une publication d’une page Facebook nommée “Le Monde du Rap” avec le titre “Le plus grand rêve de Kaaris est d’avoir la b*te 🍆 la plus longue du monde. 😂 Il le dit lui même dans cette vidéo” avec une photo de Kaaris et le lien vers la vidéo de la séquence dans laquelle ce dernier a fait cette surprenante et amusante déclaration.

Lors de son récent passage l’émission Planète Rap sur Skyrock pour la promotion de l’album “2.7.0”, Kaaris a répondu aux questions de l’animateur Fred Musa, questionné sur le super pouvoir qu’il rêverait avoir il a répondu, “La b*te la plus longue du monde” ce qui semble avoir visiblement bien avoir amusé Booba sur Instagram, une séquence que vous pouvez découvrir en vidéo ci dessous.