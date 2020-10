Jul réagit au démarrage en trombe de l’album “13’Organisé” qui bat des records

Vendredi dernier, Jul a dévoilé son projet très attendu, la compilation “13’Organisé” qui a rapidement connu un énorme succès auprès des auditeurs qui a réalisé 20 071 ventes en midweek, un score qui place le projet du rappeur Marseillais à la troisième position du meilleur démarrage de l’année en midweek après son album “La Machine” qui s’était écoulé à 26 109 exemplaires en trois jours et l’album “QALF” de Damso vendu à 20 820 ventes.

Jul a décidé de s’exprimer sur semaine cette semaine pour remercier son public annoncer ce nouveau succès alors que les chiffres ventes de la première semaine d’exploitation de la compilation seront dévoilées ce vendredi, l’artiste Marseillais a également tenu à remercier ses fans sur le réseau social.

“Un grand merci encore à tous la vérité ça me fait plaisir pour moi mon cerveaux mais le plus qui me fait plaisir c’est pour ma ville 🙏🏼🙏🏼 chu content pour les rappeurs de chez moi aussi psk ils ont laché des couplets du futur !!! Merci encore à ceux qui soutiennent parce que c’est grâce à vous la veriter ❤️ je vous ment pas j’ai djober comme un fou sur ce projet , je sortais déjà dun projet je me suis donner à fond pour celui là pour tout organisé avec @babyboys13013 ! Tout ça pour vous dire que dans la vie quand tu fait quelques choses à fond , que tu y crois , que t’aime faire ce que tu fait … beh le bondieu il est avec toi !! Et je souhaite à tout le monde ce qu’il m’arrive aujourd’hui ❤️ en espérant que tout les rappeurs de chez moi pete tout psk y’a des gros talents et j’y crois !! Merci à tous #Quedubonheur” a déclaré Jul sur son compte Instagram en postant les chiffres du démarrage de l’album “13’Organisé”.