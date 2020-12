Booba répond aux critiques de sa reprise d’un hit des années 90 et défend Jul

Booba s’inspire du groupe Aqua

Entre ses nombreux clash, Booba n’oublie pas la musique et a fait plaisir à son public ce mercredi en postant un court extrait d’un titre inédit, depuis quelques semaines le DUC de Boulogne poursuit le teasing de son album « Ultra » sur Twitter avec des extraits de ce projet.

“Vous allez violer le bouton repeat”

Très actif sur Twitter ou il a trouvé refuge après son départ forcé d’Instagram vient donc de présenter un nouvel extrait d’Ultra qui sera son dixième et vraisemblablement son dernier album de sa longue carrière de plus de 20 ans, un extrait dévoilait comme souvent à bord de sa voiture et qui rappelle la mélodie dans ancien tube des années 90 d’Aqua, « Barbie Girl », le plus grand succès international du groupe d’eurodance dano-norvégien sorti en 1997.

« Petit freestyle Barbapapa » a commenté B2O en postant la vidéo mais sans donner plus d’information sur la sortie de son nouvel opus dont la date exacte est toujours inconnue mais les noms des premiers featurings sont déjà connus, mais ce remix a fait réagir des nombreux internautes sur le réseau social et le rappeur a subi plusieurs critiques pour son choix avant prendre la parole pour remettre les points sur les i tout en prenant également la défense de Jul.

“Les personnes qui descendent Jul mais valident ça sont d’une hypocrisie sans nom. C’est totalement honteux de se rabaisser à ce style.” a commenté un internaute en postant le lien de l’extrait avec le message “Booba a dévoilé une exclu dans laquelle on l’entend reprendre l’air de « Barbie Girl » !”, B2O a ensuite publié une copie d’écran du Tweet pour répondre aux critiques, “Le truc c’est que vous allez violer le bouton repeat sans vous en rendre compte. A l’heure où j’ecris j’mange un maffé et le son est sur repeat depuis de bonnes heures déjà. Moi même je comprend pas! Barbie girl wesh”.