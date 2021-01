Dany Synthé révèle que Gims a exigé de prendre parti face à Booba et se fait insulter

Au mois d’aout 2015, Gims dévoile en featuring avec Niska le tube “Sapé comme jamais” produit par Dany Synthé, certifié Single de Diamant, le titre remporte en 2016 la Victoire de la chanson originale de l’année, après cette collaboration entre le rappeur de la Sexion D’Assaut et le producteur français ce dernier part aux Etats Unis à Miami pour travailler avec Booba à la réalisation de son dernier album en date sorti en 2017 pour les titres “Petite Fille” et le single “Trône” ce qui a marqué la fin de leur coopération.

Cette dernière collaboration a été une source de conflit entre Gims et Dany Synthé, en 2018, le producteur avait déjà révélé avoir pris ses distances avec Meugui car il lui avait demandé d’unfollow Booba sur les réseaux et de prendre parti dans leur clash, ce qu’il avait refusé à l’époque sans s’étendre plus longuement sur le sujet mais lors d’une récente session de questions/réponses avec ses fans sur son compte Instagram suivi par plus de 80 000 followers, il a été une nouvelle fois questionné sur cette affaire.

“Ca se passe comment Gims et toi ?” a questionné un internaute, “Y’a pas spécialement d’embrouille (en tout cas pas de mon côté) Ca va faire bientôt 3 ans qu’on ne s’est pas parlé car il voulait que je prenne parti dans son clash avec Booba mais j’ai refusé… Mais tranquille y’a R #SimpleVérité” a-t-il déclaré sans rajouter de l’huile sur le feu mais en dévoilant sa version des faits sur la fin de leur collaboration artistique et la raison pour laquelle les deux artistes ont pris leur distance.

Des propos qui n’ont pas échappé à plusieurs proches de Gims qui n’ont pas vraiment apprécié les propos de Dany Synthé, “Espèce de petite mer*e t’a fais une tournée avec nous, tu étais le Maestro, Gims a chanté ton nom, tu a gagné des milliers d’euros, c’est ‘vous contre nous’ maintenant que t’es en hess tu parles ? Tu n’étais pas qu’un simple beatmaker et tu le sais… Allez casse toi de là…” a réagi H Magnum dans une story Instagram en postant une capture d’écran de la déclaration du producteur français.

Le rappeur L’Insolent également proche de Meugui a également répondu à son tour à Dany Synthé “Danysynthe sacré menteur, c’est moi j’ai dit t’es avec nous (questions qui se pose même pas en temps normal) tu as dit je suis avec personnes puis là j’ai dit à Gims, Dany c’est une mer*e, un ingrat, je l’ai prévenu, il t’a ouvert les portes… bref t’es une simple mer*e du show-business” en ajoutant le hashtag “#simpleSuceur”, avant de poster une ancienne photo pour se moquer de son style vestimentaire avec le commentaire “Avant Gims c’était pas la joie, Dany Synthé paro la veste”.

“C’est bien que tu reconnaisses enfin le fait que je n’ai pas pris parti insoleveritable. Au moins une vérité sur laquelle on est d’accord bref que Dieu te bénisse!” a ensuite répondu Dany Synthé sur Instagram avant de conclure cette affaire en postant une capture d’écran d’un ancien message de Gims lui demandant effectivement de prendre parti pour confirmer sa version des faits, “Dany S tu dois prendre parti et l’unfollow” a demandé Meugui dans une conversation en privée, “Maintenant personne ne vas soulever personnes, y’a pas de menaces ici c’est que de la musique me concernant” a-t-il conclu.