Koba LaD en clash avec Zola ? Il répond sincèrement !

Koba LaD et Zola en clash ?

Koba LaD poursuit actuellement la promotion de cet album, après avoir dévoilé le clip du single “Pas de reine” sur collaboration avec Vald qui cumule plus de 4,7 millions de vues sur Youtube, il était de passage dans “Boite Nwar” du média Krew TV pour parler de différents sujets tel que son titre préféré de Rim’K, sa boutique de CBD, ses featurings, de Ninho, la ville de Dubaï, le retour des freestyles ténébreux, sa rencontre avec Michou et intox ou encore sur la rumeur d’un clash avec Zola.

En 2020, Koba LaD a fait son retour dans les bacs avec un troisième album solo intitulé “Détail” après “VII” en 2018 puis “L’Affranchi” en 2019, le rappeur originaire d’Évry en Essonne a connu un nouveau succès avec ce projet de 16 morceaux certifié disque d’or sur lequel il a invité Vald, Freeze Corleone sur “7 sur 7” (13 millions de vues sur Youtube), Ninho, Maes & Zed sur “Coffre Plein” (21 millions de vues sur Youtube) ou encore PLK et dont il continue d’assurer la promotion comme lors de passage chez Krew TV pour répondre notamment aux questions du public.

“On va jamais se calculer”

Au mois de juillet 2019, les deux rappeurs avaient démenti être en embrouille après une rumeur sur les réseaux car le rappeur du “Bâtiment 7” avait répondu “jamais de la vie” sur une possible collaboration entre eux puis lorsque Zola s’était fait arrêté par la police, Koba LaD lui avait adressé un message avec humour, “Arrête de faire le voyou sur le net si ta peur de la Garde a vue ta*ette va”. Mais au mois d’octobre dernier lors de la promotion de son album “Détail” dans l’émission Planète Rap, il a été questionné à ce sujet par un auditeur de la radio et il n’a pas souhaité réagir avant que l’animateur Fred Musa ne passe rapidement à autre chose, “Ah moi je connais pas Zola, ça sert à rien de me parler de Zola gros. Je ne connais pas Zola” avait-il commenté à l’époque.

Lors de cette interview pour Krew TV, questionné sur un éventuel clash avec Zola, Koba LaD a encore affirmé qu’il n’y a pas d’embrouille mais simplement qu’ils ne vont jamais se calculer, “En vrai, il n’y a pas d’embrouilles, mais on va jamais se calculer. En tout cas moi personnellement” a-t-il expliqué pour mettre fin au débat sans donner les raisons de ce choix avant de confirmer qu’il va bientôt revenir avec les freestyles “Ténébreux”.