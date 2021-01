Peaky Blinders : la sortie du film confirmée !

Après la déception de l’annonce du début du tournage de la saison 6 de Peaky Blinders qui sera l’ultime saison de la série, les fans de la série ont appris une bonne nouvelle concernant le célèbre gang familial dirigé par Thomas Shelby ayant la main mise sur un quartier de la ville Birmingham.

Alors qu’il devait initialement avoir une septième saison, les fans ont été déçus d’apprendre que finalement la sixième saison sera la toute dernière, une décision causée par la pandémie du Covid-19 et a forcé le créateur de la série Peaky Blinders a changé ses prévisions.

Le magazine Variety a révélé il y a quelques les propos du réalisateur Steven Knight, “Peaky Blinders est de retour. Après le retard de production causé par la pandémie du Covid-19. (…) La série télévise touchera à sa fin, mais l’histoire continuera sous une autre forme.” a-t-il expliqué, la fin de cette déclaration a laissé présager la réalisation d’un possible spin-off mais cela sera finalement un film qui va conclure les aventures du gang Shelby.

Le réalisateur britannique a confié l’information lors d’un entretien pour Deadline, “La Covid nous a fait changer nos plans. Mais je peux dire que mon idée du début à la fin était de conclure avec un film Peaky et c’est ce qui va se passer” a-t-il confié avant d’ajouter “Peaky Blinders est une bête qui ne peut pas mourir“, la conclusion du gang des Peaky Blinders se fera avec un long métrage.

‘Peaky Blinders’ Steven Knight Says A Movie “Is Going To Happen” https://t.co/SSYi4DbHzP

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 19, 2021