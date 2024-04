Francis Ngannou face à Jon Jones, un super combat pressenti

Tous les fans de MMA attendent le retour de Francis Ngannou dans la cage, et le patron du PFL a enfin évoqué le retour du Camerounais dans l’octogone face à un autre monstre, Jon Jones, pour un combat qui serait historique.

Depuis le 22 janvier 2022 et sa victoire sur Ciryl Gane, Francis Ngannou n’a pas combattu en MMA. C’est également contre le Français que Jon Jones a fait sa dernière apparition dans la cage, en mars 2023. Un affrontement entre ces deux hommes fait rêver le public, mais avec le départ de The Predator de l’UFC, cette possibilité semblait compromise. Cependant, le président de la Professional Fighters League vient de raviver cette perspective d’un affrontement entre les deux champions.

Jones vs Ngannou, un combat de rêve qui pourrait devenir réalité grâce au PFL. Peter Murray, le président de la ligue américaine, ouvre en effet la porte à un choc titanesque entre les deux combattants, malgré l’appartenance des deux athlètes à des organisations différentes. Jones, champion poids lourd de l’UFC, et Francis Ngannou, ancien champion, représentent ce qu’il y a de meilleur dans leur discipline. Un face-à-face entre ces deux monstres sacrés du MMA susciterait indéniablement l’enthousiasme de millions de fans.

Malgré tout, si l’idée d’un affrontement entre Jones et Ngannou fait rêver, sa concrétisation semble encore semée d’embûches. Peter Murray se montre toutefois optimiste quant à la possibilité d’organiser ce combat tant attendu. Le président du PFL a clairement exprimé son intention de tout mettre en œuvre pour cette confrontation dans son octogone. “Il y a une énergie absolue entre Jones et Ngannou“, a-t-il confié, avant d’assurer : “C’est un combat que nous aimerions voir se produire, et je sais pertinemment que ces deux combattants aimeraient également que ce combat se réalise.“.

Le président du PFL a ensuite précisé que tout dépend de l’UFC : “C’est à l’UFC de décider, mais nous les soutiendrons (…). Jon Jones est un leader et une partie importante du tissu de ce sport. C’était formidable qu’il soit là et qu’il participe à certains de nos événements.”. Il a également assuré que le prochain événement pour Ngannou se déroulera avec le PFL après ses deux défaites en boxe anglaise contre Anthony Joshua et Tyson Fury. Il devrait affronter Renan Ferreira à l’automne 2024.