Jul , Aya Nakamura et Gims les milliardaires de 2020 grâce à Youtube

Jul, Aya Nakamura et Gims milliardaires en vues

La musique urbaine aura encore connu un nouveau succès phénoménal en 2020, Jul, Aya Nakamura et Gims ont réalisé un nouvel exploit l’année dernière en plus d’avoir fait un carton sur les plateformes de streaming avec leurs projets respectifs, ils ont également réussi une performance impressionnante avec leurs clips sur Youtube.

En 2020 Jul a été fidèle à ses habitues dévoilant trois projets avec deux albums “Loin du Monde” et “La Machine” ainsi que la compilation “13’Organisé” regroupant 50 rappeurs Marseillais, Aya Nakamura a également fait son retour avec l’album “Aya” paru en fin d’année suivi peu de temps après de l’album solo de Gims, “Le Fléau”, les trois artistes ont assuré la promotion de leurs albums avec plusieurs singles qui ont été clippés et ont explosé les vues sur Youtube.

En effet l’année dernière Meugui (1 060 000 000 vues), Aya (1 230 000 000 vues) et Jul ( 1 050 000 000 vues) ont tous les 3 réussi à dépasser le milliard de visionnages sur Youtube, ils sont les seuls chanteurs francophones a avoir atteint ce seuil sur l’année passée, un véritable exploit.

Jul avec sa chaine Youtube “D’Or et de Platine” totalise désormais plus de 2,8 milliards de vues grâce notamment à l’énorme succès du clip “Bande Organisé” qui vient de dépasser les 250 millions de vues, “Mother fuck” avec SCH a également attient les 30 millions de vues, alors que les clips “Italia” (53M), “Folie” (27M) et “Sousou” (54M) ont aussi connu un gros succès en début d’année.

Aya Nakamura aura elle connu le succès avec ses anciens tubes, “Pookie” (273M) et “Copines” (258M) et Djadja (734M) alors que le clip de “Doudou” (31M) et “Jolie Nana” (40M) paru en 2020 ont réalisé dscore avec au total 2,4 milliards de vues sur chaine. En 2020, Gims a été très actif sur Youtube, ses gros titres de l’année sont “10/10” avec Dadju & Alonzo (23M) et “Jusqu’ici tout va bien” (13M) et “Yolo” (15M) mais comme Aya Nakamura se sont ses anciens clips qui ont fait les plus cartons “Reste” avec Sting (66M), “Lo Mismo” avec Alvaro Soler (62M) et “Corazon” en collaboration avec Lil Wayne & French Montana (114M), Megui s’approche désormais au total sur sa chaine des 5 milliards des vues.