Niro sur son feat avec PLK : « L’un des titres le plus technique que j’ai eu à faire... »

Niro feat PLK, c’est officiel

Après son album “Sale môme” paru l’année dernière avec les featurings de Gims et Nino B, Niro a promis à son public une année 2021 très chargée avec la sortie au total de 9 EP en 9 mois dont le premier volet “Sale môme” sera disponible le 19 février prochain, les huit autres suivront.

“J’ai bosser comme un fou, pour vous livrer 9 EP de qualité ( d’où mon retard ) A la base on est la pour vous régaler, et si pour ça il faut faire 45 titres sur 9 mois, je le ferais… Vous m’avez tout donner.. A moi de vous rendre l’essentiel, la musique..” a confié il y a quelques jours Niro sur les réseaux sociaux au sujet de ce projet de réaliser 9 EP cette année tout en présentant le visuel et avant de dévoiler le nom du premier featuring qui sera avec le rappeur PLK..

En effet Niro a décidé d’inviter PLK pour une collaboration inédite produite par Wealstarr sur le premier EP “Sale môme” pour ce qui est selon lui un des titres le plus technique qu’il a eu à faire, “Vous l’aurez deviner, le 1er Sale Môme a avoir répondu présent est @plkpb Sur une grosse prod de @wealstarrofficial L’un des morceaux le plus technique que j’ai eu a faire.. PLK confirmera… A chaque EP, je vais aussi mettre le peu de lumière que j’ai sur des artistes (peu ou pas connus) qui selon moi méritent votre attention” a déclaré le rappeur de Blois sur Twitter en ajoutant qu’il va également mettre en avant un autre invité, Scarla Clan M, un artiste talentueux du 9.4 (Villeneuve St Georges).