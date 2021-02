Youssoupha – Y6*

Youssoupha vient finalement d’annoncé ce jeudi la sortie de son nouvel album appelé Y6* pour le 19 février 2021, le rappeur français n’a pour le moment dévoilé aucun information sur ce projet dont le premier est le single “Astronaute”.

Il y a quelques jours Youssoupha est revenu avec l’inédit “Astronaute”, accompagné de son clip tourné à Abidjan, qu’il a lui-même co-réalisé, mêle tableaux percutants et concept introspectif. Le résultat est fort en sens et en émotion. La force des mots reste symptomatique de l’ADN du lyriciste Bantou. Il y a quelques fines références au rap US dans ce qu’il a de sans limite, de grandiose sténographiquement. Youssoupha s’abandonne dans un univers lointain mais à portée de main.