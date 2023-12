La Fève fait son grand retour avec 24

Après deux ans d’absence, La Fève fait son grand retour avec un nouveau projet et un clip lifestyle captivant. Ce clip nous plonge dans les deux années écoulées, deux années riches en succès et en accomplissements.

Passé un an et demi de travail en France, La Fève a eu l’opportunité de se rendre deux fois trois semaines à Atlanta. Le tout en présence de deux des compositeurs les plus présents sur le projet, également amoureux de ce sous-genre du rap: Kosei et Lyele Gwapo. Ils ont cherché à vivre Atlanta, à comprendre cette ville qu’ils ont tant regardé sur internet, y ont travaillé des titres enregistrés à leur retour en France. Ces deux voyages ont permis de matérialiser la direction artistique que prenait 24, de lui donner une ADN profondément cohérente. Qui ne s’arrête pas à la trap en son sens purement musical, mais qui embrasse l’âme d’Atlanta, qui respire Atlanta autant qu’elle respire Paris.

Que ce soit dans le tracklisting, le travail sur les ambiances, la volonté de retranscrire en musique l’âme des fêtes d’Atlanta. Avec une idée simple en tête: partager avec exigence au public son amour pour un genre musical qui l’obsède, fruit de l’histoire d’une zone géographique précise. Un genre passionnant que le rap français s’est approprié musicalement sans toujours en saisir la substance profonde.