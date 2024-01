Werenoi révèle l’énorme casting 5 étoiles de l’album Pyramide

Damso, Aya Nakamura, SDM, Hamza, Maes et SCH forment l’impressionnante liste des invités du prochain projet de Werenoi, l’album Pyramide.

On sait tout sur le nouvel album de Werenoi !

Après les succès de l’album Carré et des deux EP Telegram dont le second volet est paru au mois de septembre, Werenoi a annoncé la préparation de son deuxième album dans sa carrière avec Pyramide. Couronné, révélation masculine de 2023 à la Cérémonie des Flammes, le rappeur parisien vient de lever le voile sur cet opus à paraitre pour le 16 février prochain, le projet comporte 17 titres. Du côté des featurings, SCH et Maes sont présents sur le single La vie de star, Aya Nakamura sur le morceau Chaleur, Hamza sur le titre Maudit, SDM sur Dans un verre et enfin Damso sur le morceau éponyme au projet Pyramide.

Werenoi a aussi lancé la précommande de l’album et présenter les dates de sa tournée à venir pour le mois d’octobre 2024 avec des passages à Lille, Lyon, Nantes, Rennes, Aix, Toulouse, Bordeaux et enfin une soirée événement à l’Accor Arena de Paris le 17 octobre. Au niveau des collaborations, il s’agit de la seconde avec SCH après leur connexion sur Magot sorti il y a 4 mois, extrait de Telegram 2. C’est aussi la deuxième avec Maes après Selfie en 2022, ce dernier a d’ailleurs révélé de façon inattendue le featuring de son compère avec Damso dès le mois de septembre en faisant une grosse erreur en direct dans l’émission Planète Rap lors de la promotion du dernier volet de l’EP Telegram en parlant de cette collaboration qui à cette époque n’était pas encore connue du public.