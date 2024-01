Jul – Décennie [Album]

“Décennie”, le nouvel album de Jul est disponible en écoute. Ce projet de 23 titres (comme le précédent La route est longue) est, à seulement 33 ans, le 24ᵉ album de la carrière du rappeur marseillais, dont chacun des précédents albums est au moins certifié disque de platine (100 000 ventes).

Un peu plus d’un mois seulement après la parution de son dernier opus, Jul est fidèle à ses habitudes en étant toujours aussi productif et de faire plaisir à sa communauté. Chaque année le “J” sort au minimum deux projets et décide de commencer l’année 2024 très fort avec “Décennie” pour fêter ses 10 ans de carrière. “Love de toi” est le premier extrait de cet opus dévoilé quelques heures avant la sortie de cet opus en guise d’avant-goût de l’album pour les fans. Le rappeur marseillais s’est notamment entouré de Rim’k sur le single “Avec tonton”, Alonzo et SCH avec le morceau “Le trio ternura”, Le Rat Luciano et ZKR pour “TP dans le froid”, Baby Gang avec le titre “Blocco” ou encore DYSTINCT sur “Oh qu’elle est belle” pour cet opus qui s’annonce comme l’un des événements musicaux de ce début d’année dans le rap français.

“Merci pour ces 10 ans ensemble ma team, j’vous ai réservé une belle surprise… Nouvel album “Décennie” disponible vendredi 19 janvier. En précommande dans quelques heures” a déclaré Jul sur Instagram pour annoncer la parution de cet album accompagnée de la mise en ligne sur Youtube du clip “Love de toi”, mis en image par William Thomas.