Zola et Koba LaD – Frères Ennemis [Album]

“Frères ennemis”, le premier album commun de Zola et Koba LaD est disponible en écoute. Ce projet marque la réconciliation entre les deux rappeurs français, qui ont fait la paix après leur conflit et ont décidé de sortir un opus collaboratif.

Zola et Koba LaD ont chacun connu le succès dans leurs carrières en solo. Avec des millions d’auditeurs sur les plateformes de streaming, des millions de vues sur YouTube et de nombreuses certifications or ou platine, les deux compères unissent leurs forces pour présenter un album de 11 morceaux plus deux bonus inédits chacun sur les deux éditions différentes de la version physique.

En 2019, Zola et Koba LaD sont entrés en conflit. La raison de cette embrouille n’a jamais été officiellement communiquée, mais Koba LaD avait assuré qu’il ne travaillerait jamais avec l’interprète d’Amber. Ils se sont également adressés quelques piques respectives sur les réseaux sociaux ou dans des interviews. Les communautés des deux rappeurs ont aussi ajouté de l’huile sur le feu.

Il y a quelques mois, les deux hommes ont surpris tout le monde en annonçant la fin de leur guerre. Ils ont ensuite commencé la promotion de l’opus “Frères ennemis”, dont deux extraits ont été clippés avant sa sortie : “Temps en temps” et “Aller sans retour”.

Zola a confié que c’est suite au décès de sa mère et aux messages de soutien de Koba LaD que l’album a vu le jour. Les deux rappeurs se sont retrouvés en studio à Barcelone au mois de septembre pendant deux semaines pour enregistrer cet opus en commun. Ils l’ont ensuite finalisé à Paris.